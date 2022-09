Migros

Die Kaffee-Bälle der Migros umhüllt eine Schutzschicht auf Algen-Basis.

Der Schweizer Einzelhandelskonzern Migros bringt sein "Kapselsystem ohne Kapseln" 2023 in Deutschland auf den Markt. Die laut Hersteller heimkompostierbaren Kaffeekugeln sind in der Schweiz und in Frankreich ab sofort für umgerechnet rund 52 Cent pro Portion erhältlich.

