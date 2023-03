IMAGO / imagebroker

Wholey verarbeitet nur Bio-Zutaten und verzichtet in seinen Produkten auf raffinierten Zucker.

Tengelmann Ventures beteiligt sich an einer Kapitalerhöhung in Millionenhöhe für den Hersteller von veganen Bio-Frühstücksprodukten Wholey. Das Startup will mithilfe der Finanzspritze schneller wachsen und die Produktpalette erweitern.

Tengelmann Ventures investiert im Zuge einer Kapitalerhöhung in die Berliner Food-Marke Wholey. Neben Tengelmann Ventures, dem Risikokapitalgeber