Die Ernte von Tomaten für Konserven wird in diesem Jahr nach Expertenschätzungen geringer ausfallen.

Selbst bei einer guten Ernte könnte das Angebot an Tomatenkonserven knapp werden. Denn Hamsterkäufe treffen auf einen Mangel an Glasflaschen und Dosen. Landwirte in Italien entscheiden sich zum Teil für lukrativere Feldfrüchte.

