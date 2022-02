GSK, CC-BY

GlaxoSmithKline bringt die Konsumgütersparte im Juli unter dem Namen Haleon an die Börse.

GlaxoSmithKline will seine Konsumgütersparte im Juli als Abspaltung an die Börse bringen. Das neue Unternehmen unter dem Namen Haleon und mit Marken wie Odol, Sensodyne und Dr. Best soll mittelfristig pro Jahr ein organisches Umsatzwachstum von 4 bis 6 Prozent erreichen.

