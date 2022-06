imago images / Belga

GlaxoSmithKline wird nach der Abspaltung der Konsumsparte mit dem Namen "Haleon" zum reinen Pharmakonzern.

Der Pharma- und Konsumgüterriese GlaxoSmithKline gibt konkrete Pläne zur Abspaltung seiner Konsumgütersparte in eine eigenständige Gesellschaft bekannt. Das neue Unternehmen mit Marken wie Sensodyne, Odol und Dr. Best soll eigenständig an der Börse notiert werden und "Haleon" heißen.

