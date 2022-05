Medulla

Das Haarpflegeprodukt Medulla gehört zum Portfolio von Sparty.

Der französische Kosmetikkonzern L'Oréal hat eine Minderheitsbeteiligung an dem in Tokio ansässigen Beauty-Startup Sparty abgeschlossen. Es ist die erste Risikokapitalinvestition des Unternehmens in Japan.

