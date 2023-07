IMAGO / Horst Galuschka

Aufforstung einer gerodeten Waldfläche. (Symbolbild)

Der Kosmetikhersteller Cosnova zieht Konsequenzen aus der wachsenden Kritik an Produktion und Produkten, die durch Kompensation als "klimaneutral" bezeichnet werden. Wofür Cosnova die frei werdenden Gelder in Zukunft verwenden will.

Der Kosmetikhersteller Cosnova ist ab 2024 nicht mehr "klimaneutral": "Wir haben die Kritik verfolgt und sie teilweise geteilt – teilweise aber