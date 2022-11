CCEP

CCEP-Chef Damian Gammell peilt erneut Preiserhöhungen an.

Der Konzernchef des Coke-Abfüllers Coca-Cola Europacific Partners peilt weitere Preiserhöhungen an. In Deutschland will das Management die steigenden Kosten in den Griff bekommen. Die Hard-Seltzer-Marke Topo Chico verschwindet hierzulande derweil aus dem Handel.

