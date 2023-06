Bluu GmbH/Anna Brauns

Fischstäbchen aus kultivierten Forellenzellen, hergestellt von Bluu Seafood.

In einer Finanzierungsrunde sind 16 Mio. Euro für das Startup Bluu Seafood zusammengekommen. Mit dem Geld will das Unternehmen den Launch seiner kultivierten Fischprodukte vorantreiben. Es rechnet 2024 mit einer Zulassung – allerdings nicht in Europa.

Das Berliner Startup Bluu Seafood hat in einer Finanzierungsrunde 16 Mio. Euro eingesammelt. Das Kapital soll unter anderem für weitere Forschung