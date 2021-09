picture alliance / Jordan Strauss/Invision/AP

Leonardo DiCaprio tritt als Investor für die Herstellung von zellkultiviertem Fleisch ein.

Kultiviertes Fleisch gewinnt außerhalb der Ernährungsbranche an Popularität: Hollywood-Star Leonardo DiCaprio investiert in Unternehmen, die Steaks und Burger aus zellkultiviertem Fleisch fabrizieren. Der Oscar-Preisträger und Umweltaktivist will sich aber nicht auf die Rolle des Investors beschränken.

