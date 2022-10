IMAGO / Christian Ohde

Trennung vollzogen: Dr. Oetker hat seinen Rückzug aus Russland umgesetzt.

So also sieht die Zukunft der einstigen Aktivitäten von Dr. Oetker in Russland aus: Die ehemalige Landesgesellschaft des deutschen Lebensmittelherstellers heißt nun Dr. Bakers. Oetker hat das Unternehmen an seine russischen Geschäftsführer verkauft.

So also sieht die Zukunft der einstigen Aktivitäten von Dr. Oetker in Russland aus: Die ehemalige Landesgesellschaft des deutschen Lebensmittelh