IMAGO / blickwinkel

Bald geht's flächendeckend mit der Spargelernte los.

In einigen Regionen ist der Startschuss für die Spargelernte bereits gefallen, in Kürze geht das Stechen des Edelgemüses in ganz Deutschland los. Manche Rahmenbedingungen stellen die Spargelbauern jedoch vor Herausforderungen.

