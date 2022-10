IMAGO / IP3press

Danone zeiht weitere Konsequenzen aus dem Ukraine-Krieg.

Danone hatte bereits kurz nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs sämtliche Investitionen in Russland gestoppt, nun will sich der Lebensmittelhersteller weitestgehend aus dem Land zurückziehen. Dafür nimmt das Unternehmen eine hohe Abschreibung in Kauf.

