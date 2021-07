IMAGO / Horst Galuschka

Pepsico will den Umsatz mit Produkten, die mit Nutri-Score B oder besser bewertet werden, in den kommenden fünf Jahren um den Faktor zehn steigern.

Der US-Riese PepsiCo will weiter an seinen Brauserezepturen arbeiten. In seinen für die EU bestimmten Getränken will der Konzern den Zuckeranteil bis 2030 um die Hälfte senken. PepsiCo hat dabei nicht nur die Gesundheit der Verbraucher im Sinn.

