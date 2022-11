Lennart Biedendieck / Storck: Voll auf Kurs

Das gilt auch im Wortsinn: Sie lieben den Segelsport.

Zur Person Lebenslanges Lernen ist für Lennart Biedendieck (29) selbstverständlich. Nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann bei Homann Feinkost studierte er dort berufsintegrierend weiter. Kurz vor seinem Masterabschluss wechselte er als Key Accounter zum Süßwarenunternehmen Storck nach Berlin und ließ sich dort als GS1-Category-Manager zertifizieren. Mit seinem Preisgeld möchte er ein Vertriebsseminar zur Steuerung von modernen Multikanal- Netzwerken an der Harvard Business School absolvieren.

Wer gemeinsam ein Segelboot auf Kurs hält, muss gut kommunizieren können. Gibt es da Parallelen zu Ihrem Job?

Schon als Kind waren Sie mit Ihrem Großvater im familiären Modegeschäft unterwegs und haben mitgeholfen bei Ladenumbau oder Sonderverkäufen. Was mögen Sie am Handel und was an der Lebensmittelindustrie?

Ich bin schon als kleiner Junge meine erste Regatta gefahren. Gerade war ich mit meinen Cousins auf dem niederländischen IJsselmeer unterwegs. Mir gefällt am Segeln die Verbindung der Elemente, die Ruhe auf See und die Freiheit, selbst über den Kurs oder das Ankern zu entscheiden. Im nächsten Jahr möchte ich den umfangreicheren Sportküstenschifferschein absolvieren.Beim Austausch mit Menschen blühe ich richtig auf. Als Key Accounter bin ich ständig in engen Gesprächen mit internen und externen Stakeholdern. Da kommt mir mein positives und kommunikatives Wesen sehr entgegen. So können wir gemeinsam Ziele erreichen und Prozesse und Arbeitsweisen fortlaufend optimieren.Ich liebe an meinem Vertriebsjob in der Lebensmittelindustrie, dass es nicht nur um Produkte und nicht nur um Menschen geht. Es geht um beides. Und genau diese Mischung macht es so spannend. Mein Job macht mich froh, weil ich täglich mit spannenden Menschen, tollen Produkten und süßen Momenten überrascht werde.