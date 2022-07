Gelebte Werte

Lange Lebensdauer der Geräte mit Beibehaltung ihrer Energieeffizienz

Hohe Reparaturfähigkeit der Geräte und flächendeckendes Servicenetzwerk

Produktion mit modernsten Technologie- und Umweltstandards, die helfen, Ressourcen und Energie zu sparen sowie CO 2 -Emissionen zu reduzieren.

-Emissionen zu reduzieren. Ecovadis Zertifizierung

Hohe Recyclingfähigkeit der Materialien (Metalle fast zu 100%)

Breites Portfolio für Business und Industrie

Stefan Berchtold

Head of Sales Food Retail Germany

Tel. 0151 72201903

home.liebherr.com



Die Historie rund um den Gründer zeigt: Liebherr steht für große Innovationskraft, erfolgreiches Ideenmanagement und deutsche Ingenieurskunst. Ständige Investitionen in Forschung und Entwicklung ermöglichen es, auch weiterhin schwierige technologische Herausforderungen anzunehmen und Trends zu setzen. Der Schlüssel zum Erfolg sind hochmotivierte, kompetente und kreativ denkende Mitarbeiter, denen akkurate Arbeit am Herzen liegt. Konstruiert und entwickelt wird in Deutschland, die Fertigung der Gewerbegeräte geschieht fast ausschließlich in Lienz, was höchste Verarbeitungsqualität garantiert.Die kurzen Lieferwege stehen nicht zuletzt für ein verantwortungsvolles, zukunftsorientiertes Handeln. Nachhaltigkeit wird dabei ganzheitlich betrachtet:Robuste Kühl- und Gefriergeräte von Liebherr werden mittlerweile sowohl den professionellen Anforderungen in Gastronomie, Handel und Industrie gerecht als auch für die konstante und sichere Kühlung von Medikamenten und Impfstoffen in Laboren, Apotheken und Arztpraxen eingesetzt. Für die Getränkeindustrie gibt es individualisierte und gebrandete Merchandising-Cooler, und im Food Retail haben sich Kühl- und Gefriertruhen, Getränkekühler und Multidecks bewährt. Die steckerfertigen Produkte bieten höchstmögliche Flexibilität am „Point of Sale“. Gemeinsam mit einem umfassenden Dienstleistungskonzept tragen sie dazu bei, die Komplexität für die Betreiber deutlich zu reduzieren. Denn die Kunden sollen sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können, während Liebherr – als „“ – dafür sorgt, dass die Geräte in jeder Phase ihres Lebenszyklus einwandfrei funktionieren beziehungsweise rasch ausgetauscht werden.Für diesollte der Lebensmittelhandel daher die Anschaffungskosten nicht als alleiniges Kriterium sehen: Die Berücksichtigung von geringeren Kosten für Betrieb oder Personaleinsatz über die gesamte Lebensdauer hinweg sprechen für die Geräte von Liebherr: energieeffizient, wenig Wartungs- und Personalaufwand und hohe Zuverlässigkeit.