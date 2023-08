LZ-Reportage: Tchibo sieht rot

Resterampe: Tchibo schafft sich die überzählige Nonfood-Ware in seinen rund 40 Outlets vom Hals.

Tchibo korrigiert nach roten Zahlen seinen Kurs. In welcher Preiskategorie soll Nonfood wieder laufen? Wer zieht im Management die Strippen? Was passiert mit den zahlreichen Restanten aus dem Flaute-Jahr 2022 und warum hakt ausgerechnet jetzt die Logistik? Ein Blick hinter die Kulissen.

Den kompletten Text lesen: Was Einzelhändler von den Tchibo-Depots in ihren Filialen halten und welche Chancen Branchenkenner dem tradierten Geschäftsmodell von Tchibo einräumen:

Jetzt im E-Paper lesen Was Einzelhändler von den Tchibo-Depots in ihren Filialen halten und welche Chancen Branchenkenner dem tradierten Geschäftsmodell von Tchibo einräumen:

Vor Ort zeigt sich das Ausmaß der Misere: Im Tchibo-Outlet stapeln sich die Dinge, die für das schlechteste Jahr in der Geschichte des Konzerns verwantwortlich sind. Auch zum deutlich reduzierten Preis zieht das Sammelsurium aus Haushalt, Kleidung und Wohnartikeln kaum Kunden an.Das soll sich ändern. Konzernchef Werner Weber hat im Gespräch mit der LZ erklärt , wie er Nonfood wieder attraktiver machen will und den Kaffee als derzeit stabileres Standbein weiter stärken will.