Ute Schmidt/bildfolio

Christine Siemssen übernimmt den Chefsessel von Danone D-A-CH

Neue Aufgaben für Danones Deutschlandchef Richard Trechman: Nach drei Jahren an der Spitze der Sparte für Milch- und Milchalternativprodukte in der D-A-CH-Region baut der Manager künftig die Organisation in den nordischen und baltischen Ländern auf. Seine Nachfolgerin hierzulande kommt aus Amsterdam.

Neue Aufgaben für Danones Deutschlandchef Richard Trechman: Nach drei Jahren an der Spitze der Sparte für Milch- und Milchalternativprodukt