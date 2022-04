Studio Lodewijk Duijvesteijn

Kostbare Früchte: Looye produziert Luxus-Tomaten im großen Stil

Die Nachfrage nach Tomaten in Premium-Qualität hat in Deutschland in den vergangenen Jahren Fahrt aufgenommen. Gut für den niederländischen Tomatenspezialist Looye, der als einer der Ersten das Segment entwickelte und nun damit auch hierzulande weiter wachsen will.

