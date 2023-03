Katjes

Süß wie Fruchtgummi: Katjes verkauft in Kürze digitale Baby-Einhörner.

Katjes setzt verstärkt auf den Einsatz von NFTs zur Kundenbindung. In Kürze startet eine neue Kollektion aus Baby-Einhörnern. Erstmals bietet der Süßwarenhersteller die digitalen Unikate auch Kunden an, die nicht per Kryptowährung bezahlen wollen.

Während der Meta-Konzern NFT (Non-Fungible Token) offenbar nicht mehr spannend findet und entsprechende Funktionen auf Facebook sowie Instagram e