In vielen Brauereien steht die Produktion wegen des Streikaufrufs der NGG still.

In einigen Brauereien steht die Produktion am Donnerstag still, weil Mitarbeiter die Arbeit niedergelegt haben. Betroffen sind Unternehmen in mehreren Bundesländern. Die Gewerkschaft NGG fordert für ihre Mitglieder deutliche Lohnerhöhungen.

Mit Warnstreiks bei bekannten Brauereien wie Beck's, Hasseröder und Diebels haben die Beschäftigten am Donnerstag der Gewerkschaftsforderung