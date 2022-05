Mathias Queck

Kerrygold: Die irische Markenbutter verteuerte sich zuletzt auf breiter Front auf 3,49 Euro.

Auf dem Weltmarkt hat der Preis für Blockbutter bereits einen Dämpfer bekommen, doch an der Süddeutschen Butter- und Käsebörse in Kempten stieg die Notierung für Päckchenbutter vergangene Woche um 60 Cent auf ein Allzeithoch von 7,64 Euro bis 7,90 Euro/kg. Am Mittwoch dieser Woche blieb es jedoch bei dieser Spanne.

