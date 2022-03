imago images / agefotostock

Nielsen gehörte bereits zum Portfolio von Private-Equity-Unternehmen. Eine Gruppe von Investoren um Blackstone und KKR hatten Nielsen von der Börse genommen und dann 2011 wieder gelistet.

Das Marktforschungsunternehmen Nielsen wechselt Medienberichten zufolge in die Hände von Finanzinvestoren. Ein Konsortium, an dem der Hedgefonds Elliott beteiligt ist, will das Unternehmen für rund 16 Mrd. US-Dollar inklusive Schulden übernehmen, wie Nielsen mitteilt.

