IMAGO / Andia

Lactalis ist dabei, sein Portfolio in Lateinamerika auszubauen.

Der Schweizer Nahrungsmitterhersteller Nestlé und sein neuseeländischer Partner Fonterra verkaufen ihre Anteile am brasilianischen Gemeinschaftsunternehmen Dairy Partners Americas an den französischen Lactalis-Konzern. Die Franzosen bauen damit ihre Präsenz am Zuckerhut aus.

