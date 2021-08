Uli Deck/Coca-Cola

Werksausbau bei Coca-Cola in Karlsruhe: Große Maschinenteile einer weiteren Produktionslinie werden in die Werkshalle eingebracht.

Nach dem Aus eines Abfüllwerks bei Frankfurt geht Coca-Cola am Standort in Karlsruhe in die Vollen. Mit einer Investition von mehreren Millionen Euro und Neueinstellungen soll insbesondere eine Produktionslinie vorangebracht werden.

