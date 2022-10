LZnet-Archiv

Windeln.de war mit großen Erwartungen gestartet, der Hype hielt aber nur kurz.

Der Onlinehändler Windeln.de steckt schon länger in der Krise. Jetzt hat der Vorstand beschlossen, Antrag auf Insolvenz zu stellen. Eine positive Fortbestehensprognose gebe es nicht, so das Unternehmen per Ad-hoc-Mitteilung.

