Altria

Tabakkonzerne wie Altria stehen unter Druck, sich neue Geschäftsfelder zu erschließen.

Der US-Tabakhersteller Altria wagt sich nach dem Reinfall mit Juul erneut an die Übernahme einer E-Zigarettenfirma. Für 2,75 Mrd. Dollar will der Konzern das Startup Njoy übernehmen und in dem wachsenden Markt Fuß fassen.

