Das Ferrero-Werk im belgischen Arlon wurde auf behördliche Anweisung geschlossen.

Nach einem Salmonellen-Ausbruch im vergangenen Dezember, der erst vor wenigen Wochen publik wurde, will Ferrero sein Werk im belgischen Arlon wieder in Betrieb nehmen. Der Süßwarenhersteller kündigt zudem Änderungen bei den Fertigungsabläufen an.

