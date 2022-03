IMAGO / Arnulf Hettrich

Ritter Sport wird es auch weiterhin in russischen Supermärkten zu kaufen geben. (Symbolbild)

Ritter Sport beugt sich Shitstorm und Boykott-Aufrufen – jedoch nicht so, wie viele Kritiker gefordert hatten. Der Schokoladenhersteller will seinen in Russland generierten Gewinn künftig spenden. Einem Rückzug aus dem Land erteilt Ritter damit erneut eine Absage.

Ritter Sport beugt sich Shitstorm und Boykott-Aufrufen – jedoch nicht so, wie viele Kritiker gefordert hatten. Der Schokoladenhersteller will s