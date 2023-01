Nestlé

In Australien testet Nestlé eine papierbasierte Verpackung für seinen ikonischen Kitkat-Riegel.

Australien entwickelt sich zum Testmarkt für nachhaltigere Süßwarenverpackungen. Nachdem der US-Konzern Mars Wrigley ab April den Großteil seiner Schokoriegel in Papier verpacken will, zieht nun Nestlé nach. Der Kitkat-Riegel wird in australischen Coles-Märkten testweise ebenfalls in Papierhülle verkauft.

Australien entwickelt sich zum Testmarkt für nachhaltigere Süßwarenverpackungen. Nachdem der US-Konzern Mars Wrigley ab April den Gro