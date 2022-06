Durch innovative Verpackungskonzepte arbeitet Tetra Pak® kontinuierlich daran, die Umweltauswirkungen seiner Verpackungen zu verringern. Ziel ist es, einen Getränkekarton zu entwickeln, der vollständig aus nachwachsenden oder recycelten Rohstoffen besteht sowie vollständig recycelbar und klimaneutral ist.

Nachwachsende Rohstoffe vor!

Festverbundene Verschlüsse für mehr Kreislaufwirtschaft

Pflanzen wachsen nach – Öl nicht. Getränkekartons von Tetra Pak bestehen überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen. Die Papierfasern stammen aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen. So ist sichergestellt, dass sie auch künftigen Generationen erhalten bleiben. Um schädliche Klimaauswirkungen zu reduzieren, müssen endliche, fossile Materialien durch nachwachsende oder recycelte Materialien ersetzt werden.Bereits seit 2007 setzt Tetra Pak ausschließlich FSC-zertifizierte Papierfasern ein, 2011 wurden die ersten Verschlüsse auf Zuckerrohrbasis in den Markt gebracht und 2015 die erste vollständig pflanzenbasierte Frischmilch-Verpackung. Im Mai 2022 startete ein weltweiter Feldtest mit ausgewählten Kunden, bei dem die Aluminiumschicht durch eine Barriere auf Faserbasis ersetzt wird. Dieses innovative Material wird jetzt erstmals in Getränkekartonverpackungen eingesetzt, die unter Umgebungsbedingungen vertrieben werden.Ende diesen Jahres steht ein nächster wichtiger Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft an: ein weiterer Feldtest, diesmal mit recycelten Polymeren. Der in diesen Verpackungen verwendete Kunststoff ist vom Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) zertifiziert und fördert den Einsatz von recycelten Materialien in der Kunststoffproduktion. Der Kunststoff ist nach einem Massenbilanzverfahren zertifiziert, das belegt, dass fossile Rohstoffe durch eine entsprechende Menge recycelter Materialien ersetzt wurden.