Unternehmen

Kaex-Gründer Pedro Schmidt.

In den sozialen Medien ist zu Beginn des Sommers ein absurder Hype um das Medikament Elotrans entstanden. Etwa bei TikTok schwören Nutzer auf das Durchfallmedikament als Mittel, um einen Alkoholkater zu bekämpfen. Das Schweizer Startup Kaex will davon profitieren. Das Unternehmen bietet ein Produkt an, das explizit gegen die Auswirkungen von Alkoholkonsum wirken soll.

