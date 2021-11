Zur Person Natascha Himmler (29) stieg nach dem Abschluss einer kaufmännischen Ausbildung als Key-Account-Assistentin bei Ferrero ein. Ihr Abitur und ein BWL-Studium absolvierte sie berufsbegleitend. In der Automobilbranche sammelte sie internationale Erfahrung und wechselte dann als Demand Planning Leader zu Mars Wrigley. Das Preisgeld möchte sie für Fortbildungsprogramme zur Führungsstilentwicklung nutzen.





Gemeinsam mit Teams in anderen europäischen Märkten definieren wir, wie zum Beispiel mathematische Techniken oder künstliche Intelligenzen unsere zukünftige Prognose verbessern und in unsere Supply Chain Prozesse integriert werden können. Hierbei vertrete ich den deutschen Markt, der als Pilotmarkt dient.Ja, das war eine intensive Zeit mit langen Abenden, Wochenenden an der Uni und wenig Freizeit. Dadurch hatte ich aber auch den Ehrgeiz, die Abschlüsse möglichst effizient zu erreichen und konnte schnell den nächsten Karriereschritt gehen. Am Ende konnte ich die Studienzeit sogar deutlich verkürzen.Ich treibe fast täglich Sport und probiere alle möglichen Sportarten aus. Kürzlich habe ich zum Beispiel Crossfit, Tennis und Boxen gemacht. Außerdem bin ich gerne Gastgeberin und überrasche meine Freunde mit asiatisch-europäisch angehauchten Kreationen.Ja. Seit 2017 bin ich bei der Non-Profit-Organisation One Day aktiv. Sie setzt sich unter anderem für missbrauchte minderjährige Mütter und deren Neugeborene ein.Ja, ich engagiere mich etwa im Bereich Social-Media und Öffentlichkeitsarbeit. Vor drei Jahren war ich bei einem Projekt in Sierra Leone dabei und konnte die örtlichen Sozialarbeiter unterstützen. Beeindruckt hat mich, mit welcher positiven Energie dort gearbeitet wird und wie sich das im Tagesablauf auswirkt. Die Erfahrung hat mich nachhaltig geprägt und geerdet.