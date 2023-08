In den fünf Jahren als Douglas-Chefin hat Müller insbesondere das Online-Geschäft des Parfümeriehändlers stark ausgebaut. Vorher war sie viele Jahre für internationale Kosmetikkonzerne wie L'Oréal, Wella und Henkel tätig, wo sie als CMO und Corporate Senior Vice President das globale Kosmetikmarkenportfolio verantwortete. Bei Weleda wolle sie gemeinsam mit dem Team "neue Meilensteine setzen und nachhaltiges, profitables Wachstum erreichen", sagt Müller.Hinter Weleda stehen über 120 Naturkosmetikprodukte und rund 1000 anthroposophische Arzneimittel. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Arlesheim bei Basel (Schweiz) und eine Niederlassung in Schwäbisch Gmünd (Deutschland). Zur Gruppe gehören weltweit 29 Gesellschaften und 2500 Mitarbeiter. Insgesamt ist Weleda in rund 50 Ländern vertreten.