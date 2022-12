Weleda

Rohstoffe aus eigenem Anbau: Die Ringelblumen-Kulturen in Frankreich werden mit der Medizin-Produktion eingestellt.

Weleda steigt in Frankreich aus dem Medizingeschäft aus. Nachdem das Land Erstattungen der Krankenkassen für anthroposophische Präparate gestrichen hat, lohnt sich das Geschäft nicht mehr. Auch in Deutschland wächst die Kritik an derartigen Kassenleistungen.

