imago images / Levine-Roberts

Die Milchmarke Fairlife hat sich als Gewinn für Coke erwiesen.

Die Coca-Cola Company hat Pläne für eine neue Fairlife-Produktionsstätte in New York bekannt gegeben. Der Bau, in den der Brausegigant einen dreistelligen Millionenbetrag investiert, soll die größte milchverarbeitende Anlage im Nordosten der USA werden.

Coca-Cola hat den Bundesstaat New York als "bevorzugten Standort" für eine neue Fairlife-Produktionsanlage ausgewählt, in die rund 650 Mill