Dairy Crest

Die britische Cheddar-Marke "Cathedral City" soll mithilfe von Hochland in Deutschland und Österreich stärker werden.

Der Käsehersteller Hochland hat mit dem britischen Cheddar-Marktführer Saputo ein Kooperationsabkommen für den Vertrieb von dessen Marke "Cathedral City" in Deutschland und Österreich geschlossen. In beiden Ländern will Hochland die führende britische Marke ab 2022 national ausbauen.

