Werner & Mertz

Die neuen Pflegeprodukte sind im Frosch-Shop prominent auf einer gut ausgeleuchteten Regalinsel platziert.

Werner & Mertz will mit der Marke Frosch in weitere Produktkategorien vordringen. Im neu eröffneten Marken-Store in Mainz bietet der Putzmittelhersteller erstmals Haarpflege-Produkte an.

Werner & Mertz will mit der Marke Frosch in weitere Produktkategorien vordringen. Im neu eröffneten Marken-Store in Mainz bietet der Putzmit