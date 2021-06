Beiersdorf

So soll das neue europäische Drehkreuz von Beiersdorf einmal aussehen.

Mit der neuen Fabrik und dem neuen Logistikzentrum in Leipzig investiert der Hamburger Beiersdorf-Konzern so viel wie nie zuvor in einen Standort. Insgesamt entstehen dort 600 neue Arbeitsplätze. Damit wird Leipzig zum europäischen Drehkreuz der Hanseaten.

Mit der neuen Fabrik und dem neuen Logistikzentrum in Leipzig investiert der Hamburger Beiersdorf-Konzern so viel wie nie zuvor in einen Standort. In