Heraeus hat bei PET-Recycling große Ziele.

Die zum Heraeus-Konzern gehörende Revalyu Resources errichtet in den USA ein neues Recycling-Werk und nimmt dafür knapp 46 Mio. Euro in die Hand. Das Unternehmen hat ein neues Verfahren entwickelt und will weltweit fortschrittlichster PET-Recycler werden.

