Screenshot | youtube.de, Likemeat

Plus 78 Prozent: Der Imagefilm mit Rammstein-Sänger Till Lindemann zum "Veganuary" hat Like Meat 2021 starke Zuwächse beschert

Like Meat hat im vergangenen Jahr mit pflanzlichen Fleischalternativen 26 Prozent mehr Umsatz gemacht und stark vom "Veganuary" erzielt. Die Muttergesellschaft Live Kindly will dieses Jahr in die USA und nach China expandieren.

