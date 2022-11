Karin Schilling

Oatly gilt mit seinen Haferdrinks als Wegbereiter für Milchersatz.

Oatly hat erneut sein Jahresziel gesenkt. Der Haferdrink-Hersteller kündigte zudem einen Arbeitsplatzabbau an – und folgte damit Beyond Meat.

