In den ersten neun Monaten 2022 hat sich der Umsatz für Papier, Büro- und Schreibwaren leicht positiv entwickelt. Das Plus lag in der Sparte Papier bei 5,4 Prozent, für Büroartikel bei 2,6 Prozent und bei 1,2 Prozent bei Schreiben.

In den ersten neun Monaten 2022 hat sich der Umsatz für Papier, Büro- und Schreibwaren leicht positiv entwickelt. Das Plus lag in der