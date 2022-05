IMAGO / Laci Perenyi

Transport-Chaos auf den Weltmeeren: Die Schiffstransporte aus Asien sind weiterhin gestört. Teilweise werden vereinbarte Häfen nicht angefahren.

Chinas strikte Covid-Politik erschwert den Export von Lebensmitteln wie Konserven mit Pilzen, Spargel oder Mandarinen nach Deutschland. Durch die Lockdowns fehlen in Fernost Zutaten in der Produktion. Schnelle Besserung ist nicht in Sicht.

