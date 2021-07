Veganz; Axel Stefan

Veganz-CEO Jan Bredack pocht auf eine Finanzspritze vom Staat für den Bau einer neuen Produktionsstätte in Berlin.

In einem offenen Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier fordert Veganz eine Finanzspritze vom Staat für den Bau einer weiteren Produktionsstätte. Das Ministerium hatte einen zuvor gestellten Antrag bereits abgewiesen. Nun will der Vegan-Spezialist mit neuen Argumenten punkten.

In einem offenen Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier fordert Veganz eine Finanzspritze vom Staat für den Bau einer weiteren Produk