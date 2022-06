Seleggt

Präzision: Die Entnahme aus der embryonalen Harnblase ist kompliziert.

Seit diesem Jahr ist es in Deutschland verboten, männliche Küken unmittelbar nach dem Schlupf zu töten. Auf der Messe VIV in Utrecht zeigte die Firma Respeggt, was bei der Geschlechtsbestimmung im Hühnerei inzwischen möglich ist.

