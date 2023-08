IMAGO / Manfred Segerer

Bionade baut seine Aktivitäten auf Instagram aus.

Der Limonadenhersteller Bionade intensiviert in seine Social-Media-Aktivitäten. Mit einem eigenen Broadcast-Channel auf Instagram will die Hassia-Marke eine bestimmte Zielgruppe stärker an sich binden. Auch auf Tinder gibt Bionade mit einer neuen Kampagne Gas.

Bionade baut seine Präsenz auf Instagram aus. Ab sofort führt die Getränkemarke aus dem Hause Hassia einen eigenen Broadcast-Channel au