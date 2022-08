Der Trend zu nachhaltigen Verpackungen bringt viele Ideen und praktische Lösungen hervor. Branchenexperten und -insider diskutieren beim Verpackungssummit am 7./8. September live.

Plastik vermeiden, Produktsicherheit erhöhen, Material einsparen - die Anforderungen an das Ecodesign von Verpackungen werden anspruchsvoller. Was der Einzelhandel braucht, stellen Insider von Lidl und dm vor. Was die Markenindustrie braucht und was Packaging-Hersteller und Startups können und was Kunden wollen, darüber geben zahlreiche Top-Referenten Auskunft.7./8. September 2022, Steigenberger Airport Hotel Frankfurt. Jetzt anmelden: www.dfvcg-events.de/packaging-360