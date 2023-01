IMAGO / Martin Bäuml Fotodesign

Für viele Verbraucher gehören alternative Pflanzenprodukte fest zum Speiseplan.

Zwei von drei Verbrauchern in Deutschland haben 2022 pflanzliche Alternativprodukte eingekauft – und mehr als jeder Zehnte will in diesem Jahr häufiger zu veganen Lebensmitteln greifen. Für große Teile der Bevölkerung gehören pflanzliche Lebensmittel damit fest in den Ernährungsplan.

