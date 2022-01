IMAGO / Sven Simon

Für Beyond Meat läuft es in den USA seit einiger Zeit nicht mehr rund.

Der Boom von Fleischersatzprodukten ist seit mehreren Jahren ungebrochen. Doch erste Anzeichen der Sättigung sorgen in den USA für Skepsis. Auch in Deutschland und Europa ist das Plant-based-Segment in der Realität gelandet. Mittelfristig dürfte sich der Markt stark verändern.

